محافظ أسوان:تحويل قريتي "السبوع" و"الشطب" إلى قرى نموذجية منتجة

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة واستعراض المحاور الرئيسية لتنفيذ مبادرة تحويل قريتي "السبوع" بمركز نصر النوبة، و"الشطب" بمركز دراو إلى قرى نموذجية ومنتجة، وحضر الاجتماع الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، ومديري الصحة والزراعة والبيئة ورؤساء مركزي "نصر النوبة" و"دراو".

وخلال الاجتماع أشاد حجازي بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان ودوره الفعال، مؤكدًا حرصه على الدعم الكامل لنجاح مبادرة القرى النموذجية المنتجة التي يتبناها فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، ليكون نقطة انطلاق حقيقية يحتذى بها ويتم تعميمها بكافة أنحاء المحافظة.

وكلف المحافظ، مسئولي الجهات المشاركة لتكثيف الجهود وتحقيق التنسيق والتواصل المستمر فيما بينهم للوصول إلى الهدف المرجو من تحسين مستوى الخدمات بقريتي "السبوع" و"الشطب" في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المقيمين فيها ويساهم في رفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبًا فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان بالمرور الميداني على القريتين وإعداد تقرير كامل خلال 10 أيام عن نسب ومعدلات التنفيذ لمختلف الجهود الجارية بهما.