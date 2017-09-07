أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان:تحويل قريتي "السبوع" و"الشطب" إلى قرى نموذجية منتجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان:تحويل قريتي "السبوع" و"الشطب" إلى قرى نموذجية منتجة

11:38 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

اجتماع محافظ أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة واستعراض المحاور الرئيسية لتنفيذ مبادرة تحويل قريتي "السبوع" بمركز نصر النوبة، و"الشطب" بمركز دراو إلى قرى نموذجية ومنتجة، وحضر الاجتماع الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، ومديري الصحة والزراعة والبيئة ورؤساء مركزي "نصر النوبة" و"دراو".

وخلال الاجتماع أشاد حجازي بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان ودوره الفعال، مؤكدًا حرصه على الدعم الكامل لنجاح مبادرة القرى النموذجية المنتجة التي يتبناها فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، ليكون نقطة انطلاق حقيقية يحتذى بها ويتم تعميمها بكافة أنحاء المحافظة.

وكلف المحافظ، مسئولي الجهات المشاركة لتكثيف الجهود وتحقيق التنسيق والتواصل المستمر فيما بينهم للوصول إلى الهدف المرجو من تحسين مستوى الخدمات بقريتي "السبوع" و"الشطب" في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المقيمين فيها ويساهم في رفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبًا فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان بالمرور الميداني على القريتين وإعداد تقرير كامل خلال 10 أيام عن نسب ومعدلات التنفيذ لمختلف الجهود الجارية بهما.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للمرة الرابعة.. محافظ أسوان يتفقد تجهيزات الاحتفال بمعبد أبو سمبل

    أخبار

  • الحجر الصحي في الإسكندرية يبدأ إجراءات استقبال الحجاج العائدين

    أخبار

  • محافظ أسوان يحيل مدير مستشفى كوم أمبو وأطباء للتحقيق

    أخبار

  • بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مراكز إدفو والرديسية وكوم أمبو

    أخبار

إعلان

57c56dff84.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون