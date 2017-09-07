أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 226 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 226 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

11:35 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

ضبط 226 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

ضبط 226 مخالفة في حملة مرافق

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام، لرفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 226 مخالفة مرافق، منها 20 مخالفة إشغال طريق، و4 عدم حمل شهادة صحية، و6 بائعين متجولين، و8 إزالات لفرش فاكهة و188 مخالفات ومضبوطات متنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 1200 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • حبس 3 سيدات يستأجرن الأطفال لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

    أخبار

  • عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين في سوهاج

    أخبار

  • حبس مراهقين اثنين في أحداث مشاجرة مسلحة بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

451a7b81c5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون