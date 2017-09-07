ضبط 226 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام، لرفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 226 مخالفة مرافق، منها 20 مخالفة إشغال طريق، و4 عدم حمل شهادة صحية، و6 بائعين متجولين، و8 إزالات لفرش فاكهة و188 مخالفات ومضبوطات متنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.