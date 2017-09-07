أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بدمياط

11:32 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، حملة موسعة استهدفت التصدي للخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة، شملت مناطق عدة في رأس البر ودمياط الجديدة وميداني الساعة والشهابية، وأسفرت عن ضبط شخصين بحيازتهما سلاحين ناريين "بندقية آلي، وفرد خرطوش"، وعدد من الطلقات.

وألقى الضباط المشاركون في الحملة، القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو جرام من "البانجو"، كما ألقت القبض على نجار بحيازته 20 جرام هيروين، ونفذت 199 حكمًا بالغرامة و2012 حكمًا بمخالفة.

وضبطت الحملة 65 هاربًا من أحكام قضائية، ومطلوبين لدى قوات الشرطة، إلى جانب ضبط 92 مخالفة مرافق، وتحصيل مبلغ 47 ألف جنيه كتصالح فوري في مجال المرور.

وأجرى مدير الأمن جولة ميدانية مفاجئة تفقد فيها إدارة مرور دمياط وعدد من الميادين بمختلف مراكز وأقسام المحافظة كما تفقد الخدمات الأمنية المعينة على عدد من المنشآت الهامة ودور العبادة المسيحية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 8 قطع سلاح غير مرخص وحائزيها في حملة أمنية بقنا

    أخبار

  • ضبط 315 مخالفة والتحفظ على 32 توك توك ودراجة نارية بقنا

    أخبار

  • تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 704 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

إعلان

22ea2d8cb6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون