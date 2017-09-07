ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، حملة موسعة استهدفت التصدي للخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة، شملت مناطق عدة في رأس البر ودمياط الجديدة وميداني الساعة والشهابية، وأسفرت عن ضبط شخصين بحيازتهما سلاحين ناريين "بندقية آلي، وفرد خرطوش"، وعدد من الطلقات.

وألقى الضباط المشاركون في الحملة، القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو جرام من "البانجو"، كما ألقت القبض على نجار بحيازته 20 جرام هيروين، ونفذت 199 حكمًا بالغرامة و2012 حكمًا بمخالفة.

وضبطت الحملة 65 هاربًا من أحكام قضائية، ومطلوبين لدى قوات الشرطة، إلى جانب ضبط 92 مخالفة مرافق، وتحصيل مبلغ 47 ألف جنيه كتصالح فوري في مجال المرور.

وأجرى مدير الأمن جولة ميدانية مفاجئة تفقد فيها إدارة مرور دمياط وعدد من الميادين بمختلف مراكز وأقسام المحافظة كما تفقد الخدمات الأمنية المعينة على عدد من المنشآت الهامة ودور العبادة المسيحية.