السبت المقبل.. وزير الأوقاف يطلق معسكر الأئمة التدريبي في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إطلاق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معسكر الأئمة التدريبي، بعد غد السبت، في مدينة أسوان.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المعسكر التدريبي للأئمة سيستمر على مدار 4 أيام، ويشارك فيه 60 إمامًا من شباب الأئمة، من مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن المعسكر يهدف إلى تبادل الخبرات والارتقاء بالوعي الثقافي لدى الأئمة والدعاة ومساندتهم في تأدية دورهم ورسالتهم الدينية على الوجه الأكمل، من خلال عقد مجموعة كبيرة من المحاضرات المتنوعة التي تتناول الكثير عن الموضوعات والقضايا لنشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة.