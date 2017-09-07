أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تنفيذ 1200 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ 1200 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

11:29 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

تنفيذ 1200 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الخميس، في حملات أمنية مكبرة 1200 حكم قضائي.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جناية، و498 جزئيًا، و 165 مستأنفًا، و372 غرامات جزئية، و92 غرامات مستأنفة، و70 مخالفات جزئية، وأسفرت عن تحصيل مبالغ قيمتها 16640 جنيهًا كمخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 226 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

    أخبار

  • حبس 3 سيدات يستأجرن الأطفال لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

    أخبار

  • عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين في سوهاج

    أخبار

  • حبس مراهقين اثنين في أحداث مشاجرة مسلحة بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

772ff4703b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون