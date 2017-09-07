تنفيذ 1200 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الخميس، في حملات أمنية مكبرة 1200 حكم قضائي.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جناية، و498 جزئيًا، و 165 مستأنفًا، و372 غرامات جزئية، و92 غرامات مستأنفة، و70 مخالفات جزئية، وأسفرت عن تحصيل مبالغ قيمتها 16640 جنيهًا كمخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.