ضبط 14 سيارة و13 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الإدارة العامة لمرور الشرقية، على مدار الشهر الماضين عدة حملات أسفرت عن ضبط 14 سيارة و13 دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها.

كما تم حجز 434 "توك توك" و808 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و143 سيارة، جميعهم بدون لوحات معدنية، فضلًا عن ضبط 365 مخالفة عوادم سيارات، و2915 "كلابشات" وانتظار خاطيء، و1468 مخالفة لقانون السرعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة.