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أحمد الحجار.. حكاية مطرب احتجبت عنه الشهرة لرفضه الغناء بأماكن شرب الخمور

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أحمد الحجار.. حكاية مطرب احتجبت عنه الشهرة لرفضه الغناء بأماكن شرب الخمور أحمد الحجار.. حكاية مطرب احتجبت عنه الشهرة لرفضه الغناء بأماكن شرب الخمور

التحرير

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ساهم في صناعة نجومية الكثير من المطربين، وعلى رأسهم شقيقه الأكبر الفنان علي الحجار، ورغم ذلك فضل الحياة في الظل عن الظهور أمام الأضواء، ولكنه دفع ثمن ذلك ماديا وجماهيريا، إذ أن جيل الشباب الذي يحفظ أغاني شقيقه عن ظهر قلب يجهله ويكاد لا يعرف له أغنية واحدة، سواء على مستوى التلحين أو الغناء.

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إنه "أحمد إبراهيم علي الحجار"، الشقيق الأصغر للمطرب علي الحجار، والمولود في 7 سبتمبر 1956، بمنطقة إمبابة، لأب كان مطربا وملحنا ومعلما لقواعد الغناء والموسيقى، وهو "إبراهيم الحجار"، وأم تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغاني "ليلى مراد وأسمهان".

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التحق "أحمد" بكلية التربية الموسيقية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ احتراف الفن وهو طالب فى السنة الأولى بتلحن أغنية "أعذريني" لأخيه "علي"، والتي كانت سببا في شهرته، وتوالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء.

قدم ألحانا للعديد من المطربين، فهو صاحب لحن أغنية "يعني ايه كلمة وطن"، التي قدمها محمد فؤاد في فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، كما لحن  لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، بجانب تلحينه للعديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.

أما على مستوى الغناء، فكانت أغنية "عود" بداية شهرته كمطرب، ولكنه لم يقدم سوى 4 ألبومات غنائية فقط، ثم اختفى عن الساحة الغنائية، وبرر ذلك في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، قائلًا: "إن سبب غيابه يعود إلى رفضه العمل في أماكن يتم فيها تقديم الخمور والرقص، كما أنه لا يحب الظهور الدائم"، وذلك بجانب خجله الشديد وتفضيله البعد عن الأضواء.

وأضاف في لقائه أنه في إحدى المرات تحدث معه متعهد حفلات الفنانين ليقنعه بأنه سيحصل على أموال كثيرة مقابل الغناء فقط، ولكن "الحجار" شعر بعدم الارتياح وتساءل لماذا الفنادق التي تقدم الخمور يتم غلقها في شهر رمضان، لذلك لم يوافق على الغناء في مثل هذه الأماكن، بالرغم من احتياجه الشديد للمال في تلك الفترة، لذا اكتفى بالتلحين، وتقديم بعض الحفلات الصغيرة بالأماكن الثقافية.

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التحرير

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