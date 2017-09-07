انتشال الجثة الثالثة من تحت أنقاض عقار محرم بك بالإسكندرية

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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم انتشال الجثة الثالثة من ضحايا العقار المنهار بمنطقة محرم بك، وذلك فجر اليوم الخميس، مؤكدًا أنها لشخص يدعى محمد فؤاد سليمان آدم ويبلغ من العمر 70 عامَا.

أضاف سلطان، خلال بيان رسمي، اليوم الخميس، أن إجمالى المتوفين في الحادث حتى الآن 3 ضحايا، بينهم ضحية من المارة تصادف وجودها أسفل العقار في أثناء انهياره.

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وأشاد سلطان، بالجهود المبذولة من جميع الجهات واستمرار أعمال رفع الأنقاض وانتشال الضحايا حتى صباح اليوم، مقدمًا الشكر لرجال الحماية المدنية والقوات المسلحة والشرطة والمعنيين بالمحافظة على مجهوداتهم المبذولة إنهاء الأعمال فى أسرع وقت وطمأنة المواطنين والحفاظ على العقارات المجاورة وأرواح قاطنيها.