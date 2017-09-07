المشدد 10 سنوات لـ"عصابة ضباط مزيفين" سرقوا 650 ألف جنيه من موظفين بالنزهة

كتب – محمود السعيد:

قضت الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط مباحث وسرقة 650 ألف جنيه من موظفين اثنين بشركة للاستيراد والتصدير بالنزهة.

صدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف ومحمد عبد المالك، بسكرتارية عصام ترك.

والصادر ضدهم الحًكم: أحمد حسن ومحمد محمد ومحسن محمود وأحمد وحيد (حضوري)، ومحمود يحيي وأحمد فتحي وعمرو صلاح ومحمد عاشور (غيابيا).

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا في 14 مايو 2015، باقتحام الجراج الخاص بالمجني عليه "أيمن.م.ا" وبرفقته صديقه "محمد.أ"، موظفين بشركة استيراد وتصدير، وادعوا أنهم ضباط مباحث بالأموال العامة، واستوقفوا المجني عليها وأشهروا أسلحة بيضاء ونارية لتهديدهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من شل حركة المجني عليهما، وسرقة مبلغ 650 ألف جنيه خاصة بالشركة التي يعملون بها، وكانا في طريقهما لإيداعها أحد البنوك.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة مينا عزيز عادل، نقيب شرطة النزهة من القبض على 4 متهمين وفر 4 آخرين، بعدما لاحظ مطاردة شخصين لسيارة "ميكروباص" مسرعة، فاستوقفها وتم ضبطهم، وتم إحالة القضية للنيابة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات.