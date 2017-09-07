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سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن عقب إزالة آثار اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني

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مصراوي Masrawy

سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن عقب إزالة آثار اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني

11:23 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن عقب إزالة آثار اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني

كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال المرور من تسيير حركة المرور إلى طبيعتها أعلى محور صفط اللبن، عقب اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن، ووجود مصاب.

كشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتم الدفع بأوناش المرور لتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

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