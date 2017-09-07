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افتتاح معمل جديد للنانو بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بتكلفة 2 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

افتتاح معمل جديد للنانو بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بتكلفة 2 مليون جنيه

11:09 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

افتتاح معمل جديد للنانو بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بتكلفة 2 مليون جنيه

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب-محمد قاسم:

افتتح حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، معمل النانو الجديد التابع لقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وصرح عودة في بيان اليوم الأربعاء، بأن المعمل يقوم بتحضير جسيمات النانو، ودراسة الخواص الضوئية والكهربية لها، وتوجيه هذه الجسيمات لخدمة أبحاث الشمس والفضاء والأقمار الصناعية.

وأكد أنه تم بالفعل تحضير 3 أنواع من هذه الجسيمات، ويحتوي هذا المعمل على عدة أجهزة، منها: أفران خاصة ذو درجات حرارة عالية، وسخان مغناطيسي دوار، ومطياف خاص لدراسة الخواص الضوئية للمواد المحضرة، وجهاز لعمل الرقائق، وجهاز طرد مركزي، وجهاز لفصل العينات بالموجات فوق الصوتية.

وأوضح البيان أن افتتاح المعمل يأتي ضوء توجيهات د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تحديث المعامل البحثية والعلمية الموجودة بالمراكز البحثية، وذلك من خلال إمدادها بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أبحاث علمية وتقديم خدمات مجتمعية متميزة.

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