حبس 3 سيدات يستأجرن الأطفال لاستغلالهم في التسول بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية حبس 3 سيدات أربعة أيام على ذمة التحقيق، كونّ تشكيلاً عصابيًا تخصص في استغلال الأطفال الرضع في التسول عن طريق استئجارهم من النسوة الساقطات.

وألقى ضباط قسم مباحث رعاية الأحداث القبض على كلًا من "أ. أ. ع" 19 عامًا، السابق اتهامها في القضية جنح أحداث" تحريض على الفسق"، و"أ. ص. ع" 16 عامًا، و"هـ. ف. م" 37 عامًا، السابق اتهامها في 3 قضايا.

وضبط بصحبة المتهمين الطفلة "ساجدة محمد حمدي" تبلغ من العمر أربعة أشهر، أثناء قيامهن بالتسول بمنطقة سبورتنج بدائرة قسم سيدي جابر.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في استغلال الأطفال الرضع بالتسول بالطريق العام عن طريق استئجارهم من النسوة الساقطات واقتسام حصيلة التسول بينهم.

وقالت المتهمة الثالثة في التحقيقات إن الطفلة المذكورة ابنتها ولم تقدم شهادة ميلاد أو ما يفيد ذلك.

حُرر المحضر إداري قسم سيدي جابر، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإيداع الطلفة إحدى دور الرعاية الاجتماعية.