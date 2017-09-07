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أجهزة الرقابة والمتابعة تواصل حملاتها على مدارس القليوبية

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مصراوي Masrawy

أجهزة الرقابة والمتابعة تواصل حملاتها على مدارس القليوبية

11:09 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصلت أجهزه الرقابة والمتابعة، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حملاتها المفاجئة على الإدارات التعليمية، ومدارس المحافظة، لمتابعة حالة الانضباط في العمل، ودفاتر الحضور والإنصراف، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وفاجئت لجنة المتابعة برئاسة عادل عطية، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وفريق من إدارة المتابعة، إدارة كفر شكر التعليمية، لمتابعة انتظام العمل بها وآليات التعامل مع المعلمين والمواطنين، حيث تم عمل جولة على مكاتب الإدارة المختلفة ومتابعة برامج مركز المعلومات وبرنامج شئون العاملين المميكن.

بالإضافة إلى متابعة خطوط سير الموجهين بالإدارة، وأسفرت الجولة عن الشطب على موظفين بالإدارة لتغيبهم عن العمل.

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