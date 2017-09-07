الدولار يستقر بالمركزي.. والبنك الأهلي يسجل أعلى سعر

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شهدت أسعار الدولار اليوم إستقرار ملحوظ بالبنك المركزي، حيث سجل 17.70 للبيع، و17.60 للشراء مقابل الجنيه المصرى.

وعن أسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم، سجل الدولار الأعلى سعرًا بالبنك الأهلى المصري أعلى سعر بـ17.73 جنيه للبيع، و17.63 للشراء.

بينما سجل الأقل سعرًا البنك العربي بـ17.67 جنيه للبيع، و17.57 جنيه للشراء، وسجل الدولار في بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك المشرق 17.72 جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في بنك عودة وكريدى أجريكول، والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس"، وبنك التعمير والإسكان والبنك الزراعى المصري 17.71 جنيه للبيع، و17.61 جنيه للشراء، وسجل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك القاهرة وبنك إتش إس بي سي 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

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أسعار باقى العملات الأجنبية

سجل متوسط سعر اليورو -وفقا لمؤشر الصرف بالبنك المركزى- 21.13 جنيه للبيع، و21.01 جنيه للشراء، والجنيه الإسترلينى 23.11 جنيه للبيع، و22.98 جنيه للشراء، والفرنك السويسري 18.53 جنيه للبيع، و18.42 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

وشهد متوسط أسعار العملات العربية وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى استقراراً ملحوظًا اليوم، ليسجل الريال السعودى 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، والدينار الكويتى سجل 58.75 جنيه للبيع، و58.38 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.