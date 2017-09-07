القوى العاملة: غلق 104 منشآت مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية

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بدأت وزارة القوى العاملة تتلقى تقارير الحملات التفتيشية المفاجئة من مديرياتها بالمحافظات، على الأماكن العامة والملاهي خلال عيد الأضحى، وذلك بناء على توجيهات الوزير محمد سعفان، للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، فضلا عن التي تُدَار دون ترخيص، وما اتخذ من إجراءات قانونية حيال المنشآت المخالفة منها.

وتلقَّى الوزير أول التقارير من خالد المصري وكيل الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، وأظهرت أن التفتيش المفاجئ في أيام عيد الأضحى أظهر أنه يوجد 127 قاعة أفراح بمراكز ومدن المحافظة، منها 119 قاعة غير مرخصة والباقي مرخص.

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وقال في تصريحات له اليوم إنه تم غلق 33 قاعة إداريا، حيث أظهر التفتيش أنها غير مرخصة، فضلا عن عدم التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتحرير 7 محاضر لمنشآت وغلقها إداريا، وغلق 36 منشأة إداريا، وإنذار 24 منشأة لإزالة المخالفات التي أظهرها التفتيش، كما أظهر التفتيش أنه يوجد 3 قاعات متوقفة عن العمل، وواحدة تحت الإنشاء، وجار التفتيش علي 15 منشأة أخرى.

كان الوزير قد أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بقيام مكاتب السلامة والصحة المهنية بكل مديرية، بالتفتيش المفاجئ على الأماكن العامة والملاهي للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة منها، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والأطفال المترددين عليها في أيام عيد الأضحى المبارك.