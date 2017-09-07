أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"زراعة دمياط": فتح مراكز تجميع الأقطان استعدادا لجني المحصول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"زراعة دمياط": فتح مراكز تجميع الأقطان استعدادا لجني المحصول

11:03 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

محصول القطن

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد المهندس جاد عوض النجار، مدير مديرية الزراعة بدمياط اجتماعًا لبحث الاستعدادات لبدء موسم جني محصول القطن بالمحافظة، في حضور مديري الإدارات الفنية.

ووجه النجار، بضرورة الإسراع في فتح مراكز تجميع الأقطان إلى جانب توفير الأكياس للمزارعين، لضمان جاهزيتها لاستلام المحصول والقضاء على فرص بيع أقطان الإكثار، بعيدًا عن إشراف وزارة الزراعة.

وأكد مدير المديرية، خلال الاجتماع، ضرورة توعية المزارعين بتوريد أقطان الإكثار إلى مراكز التجميع، وذلك للصالح العام ومصلحتهم في توفير البذور للموسم المقبل، مشددًا على ضرورة توافر الأغطية البلاستيكية داخل مراكز التجميع تحسبًا للتقلبات الجوية وحماية الأقطان في حال سقوط الأمطار.

وقرر مدير الزراعة بدمياط اتخاذ العديد من القرارات أهمها إحالة أي تاجر يقوم بشراء قطن الإكثار"بذور القطن" بمركز كفر سعد للنيابة العامة، لحاجة الدولة الملحة لبذور القطن طويل التيلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 1390 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

    أخبار

  • وكيل الزراعة بالفيوم: تأجيل افتتاح موسم جني القطن

    أخبار

  • إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في الدقهلية

    أخبار

  • "زراعة المنوفية": 5 مراكز لتجميع القطن من المزارعين

    أخبار

إعلان

026a85ad04.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون