"زراعة دمياط": فتح مراكز تجميع الأقطان استعدادا لجني المحصول

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد المهندس جاد عوض النجار، مدير مديرية الزراعة بدمياط اجتماعًا لبحث الاستعدادات لبدء موسم جني محصول القطن بالمحافظة، في حضور مديري الإدارات الفنية.

ووجه النجار، بضرورة الإسراع في فتح مراكز تجميع الأقطان إلى جانب توفير الأكياس للمزارعين، لضمان جاهزيتها لاستلام المحصول والقضاء على فرص بيع أقطان الإكثار، بعيدًا عن إشراف وزارة الزراعة.

وأكد مدير المديرية، خلال الاجتماع، ضرورة توعية المزارعين بتوريد أقطان الإكثار إلى مراكز التجميع، وذلك للصالح العام ومصلحتهم في توفير البذور للموسم المقبل، مشددًا على ضرورة توافر الأغطية البلاستيكية داخل مراكز التجميع تحسبًا للتقلبات الجوية وحماية الأقطان في حال سقوط الأمطار.

وقرر مدير الزراعة بدمياط اتخاذ العديد من القرارات أهمها إحالة أي تاجر يقوم بشراء قطن الإكثار"بذور القطن" بمركز كفر سعد للنيابة العامة، لحاجة الدولة الملحة لبذور القطن طويل التيلة.