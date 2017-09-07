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أخبره بوفاة طفله.. أب يعتدي على طبيب ويكسر ذراعه في السويس

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مصراوي Masrawy

أخبره بوفاة طفله.. أب يعتدي على طبيب ويكسر ذراعه في السويس

11:00 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

أخبره بوفاة طفله.. أب يعتدي على طبيب ويكسر ذراعه في السويس

مستشفى السويس العام

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتدى والد طفل على طبيب بمستشفى السويس العام، صباح اليوم الخميس، وأصاب الطبيب، بجروح قطعية في الوجه، وكسر بعظمة الساعد، فيما حررت إدارة المستشفى محضرًا بنقطة الشرطة التابعة لها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى الدكتور محمد سعد غزال وكيل وزارة الصحة في السويس، بلاغًا بواقعة الاعتداء، وتبين أن الطبيب المصاب استقبل المتهم وطفله الرضيع وزوجته، للكشف على الطفل، إلا أن الطبيب أخبرهم أن الرضيع متوفى.

وما أن سمع والد الطفل هذا النبأ، حتى انهال ضربًا على الطبيب مستخدمًا آلة حادة كانت بحيازته،
وقال الدكتور أحمد مرسي وكيل المديرية إن مديرية الصحة بالسويس لن تتهاون في حماية العاملين لديها وستتخذ كل الإجراءات القانونية لردع مثل هذه الأفعال العدوانية.

وأضاف في تصريح صحفي: "مع حرص القطاع الطبي على عدم التهاون في حقوق المرضى وسلامتهم و حقهم الكامل في خدمة طبية تناسب حالتهم المرضية"

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