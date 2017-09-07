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بدء المرحلة الثانية للكشف عن المخدرات بين العاملين بالمدارس الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

بدء المرحلة الثانية للكشف عن المخدرات بين العاملين بالمدارس الأسبوع المقبل

11:08 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

بدء المرحلة الثانية للكشف عن المخدرات بين العاملين بالمدارس الأسبوع المقبل

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

القاهرة - أ ش أ:
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء المرحلة الثانية لتنفيذ حملات الكشف على العمال ومعاوني الخدمات بالمدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزيرة -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إن ذلك يجري بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مع دخول العام الدراسي الجديد والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 3536 سائقا بالمدارس خلال العام الدراسي الماضي، واكتشاف 123 حالة تعاطي بنسبة 3.5% بعدما كانت 7.6% خلال عام 2015/2016 وخلال عام 2014/2015 كانت النسبة 12%.

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن، قام بتنفيذ حملات الكشف على العمال ومعاوني الخدمات بالمدارس في المرحلة الأولى، حيث تم الكشف على 1972 حالة من معاوني الخدمات بالمدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتبين تعاطى 128 حالة للمواد المخدرة بنسبة 6.5%، كما يقوم الصندوق أيضاً بتوفير الكواشف لتكثيف حملات، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسائقي الطرق السريعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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