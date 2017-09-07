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رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون ترخيص

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون ترخيص

11:07 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون ترخيص

القاهرة – (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة من مواليد فلسطين مصرية الجنسية تبعا لجنسية والدها المصري.

وأوضح القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنة المذكورة بالقرار جاء بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مسبق من الجهات المصرية المعنية بذلك.

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مصراوي Masrawy

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