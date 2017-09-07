رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون ترخيص

القاهرة – (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة من مواليد فلسطين مصرية الجنسية تبعا لجنسية والدها المصري.

وأوضح القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنة المذكورة بالقرار جاء بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مسبق من الجهات المصرية المعنية بذلك.