الجمعية النوبية تطالب بإخلاء سبيل متهمي «مسيرة الدفوف»

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أصدرت الجمعية المصرية النوبية للمحاماه بيانا طالبت فيه، بإخلاء سبيل متهمي النوبة الذين ألقى القبض عليهم فى مسيرة "الدفوف النوبية" ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على كورنيش النيل بأسوان.

وقال بيان الجمعية النوبية، إن أبناء النوبة داخل وخارج مصر دعوا لوقفة سلمية يوم الأحد الموافق 3/9 الماضى بحديقة درة النيل أمام محافظة أسوان، وذلك للتعبير عن تهميش الحقوق النوبية التاريخية والدستورية والتي لم تتحقق طوال السنوات الماضية، وأثناء مشاركتهم في يوم التجمع النوبي تحت شعار "العيد أحلي في النوبة"، فوجئ المشاركون بقوات الأمن تلقى القبض على عدد منهم ومن بينهم المحامين منير بشير محمد رئيس الجمعية المصرية النوبية، ومحمد عزمى رئيس الاتحاد النوبى العام السابق.

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وأكدت الجمعية النوبية، أن اهالى المحبوسين اكتشفوا إضراب ذويهم عن الطعام لما يلقونه من تجاهل من المسئولين والقيادات الأمنية بالمعسكر المحبوسين داخله، وذلك عن طريق منعهم من حضور جلسة التجديد، وكذا بناء أسلاك حديدية بينهم وبين وذويهم.