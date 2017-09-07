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وكيل تعليم الأقصر يرد على اتهامات قيادات المديرية له بالفساد

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وكيل تعليم الأقصر يرد على اتهامات قيادات المديرية له بالفساد وكيل تعليم الأقصر يرد على اتهامات قيادات المديرية له بالفساد

التحرير

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حالة من الغليان تسود أرجاء مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بعد الإطاحة بعدد من قياداتها، وسط اتهامات لوكيل الوزارة بالتستر على الفساد ومخالفة القوانين.

ونشرت "التحرير" تقريرا بعنوان: قيادات «تعليم الأقصر» يفتحون النار على وكيل الوزارة: «بيحب الفساد» (مستندات).

طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أكد أن حركة التغييرات الأخيرة تعد الأكبر منذ سنوات؛ لضخ دماء جديدة وتطوير عملية التعليم، مشددا على عدم وجود خصومات شخصية أو متعلقة بالعمل مع الذين تم نقلهم "كلنا زملاء".

وأوضح بخيت، في تصريحات لـ"التحرير"، أن قرار نقل فتحي أبو الوفا مدير إدارة إسنا التعليمية إلى الوحدة المحلية لمركز إسنا، يأتي للصالح العام، مشيرًا إلى عدم وجود إدارة تناسب مستواه الوظيفي كمدير عام.

وحول عدم حصول "أبو الوفا" على جزاءات أو عقوبات سابقة طوال فترة عمله، لفت وكيل الوزارة إلى أنه يمكن الرجوع إلى إدارة الشؤون القانونية بالمديرية لمعرفة جميع قضايا الإحالات ضده للنيابة الإدارية بالأقصر وإسنا، إضافة إلى ما سبق الحصول عليه من جزاءات من قبل النيابة الإدارية.  

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وعن نقل موجه بإدارة التوجيه المالي والإداري إلى قسم المشتريات، أكد وكيل الوزارة أن هذا القسم يوجد به عجز، وأن هذا الموجه من الكفاءات لذلك تم نقله، معلقًا على ما تطرق إليه الموجه بأن القرار متعارض بتحسين أداء العمل رغم عدم عمله به سابقًا، قائلًا: "مفيش مشكلة يروح يتعلم، ولو هو مش كويس ماكنتش وديته".

"بقالي سنتين وكيل وزارة لم أتستر على أي مخالفات مالية أو إدارية"، تساءل طه بخيت، عن سبب اتهام البعض له بالتستر على المخالفات في الوقت الحالي خاصة بعد إجراء التنقلات "ليه مظهرتش قبل كده؟".

ولفت بخيت إلى أن الجهود غير عادية التي يتقاضاها بنسبة 200% بقرار من المحافظ، بمثابة حافز يتقاضاه وكلاء الوزارات على مستوى الجمهورية، مشددا على أن الأقصر هي الأقل.

وعن تقاضيه مكافآت أخرى متعلقة بالمطبعة السرية، أكد أنه يحق له ذلك بصفته "المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في الامتحانات".

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التحرير

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