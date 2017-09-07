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برلماني يطالب بفتح ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط

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برلماني يطالب بفتح ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط برلماني يطالب بفتح ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط

التحرير

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جدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مطالبته بضرورة فتح ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، بعد تكرار انهيار العقارات وتضرر الأهالي سواء بالوفاة أو خسارة مسكنهم. 

وأشار النائب في تصريحات لـ«التحرير»، إلى أن هناك تهاوناً في تنفيذ القانون في شأن إزالة المباني المخالفة الأمر الذي يهدد حياة المصريين.

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وأوضح عامر، أنه طالب أكثر من مرة بفتح هذا الملف إلا أن ما زالت تتجاهل إلى أن وقعت كارثة انهيار العقار في منطقة محرم بك في الإسكندرية.
 

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التحرير

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