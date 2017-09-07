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كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستراد يصيب الطريق بكثافات مرورية

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مصراوي Masrawy

كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستراد يصيب الطريق بكثافات مرورية

10:52 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستراد يصيب الطريق بكثافات مرورية

كسر ماسورة مياه

كتب - فتحي سليمان:

أصيب محور الأوتوستراد، اليوم الخميس، بكثافات مرورية إثر كسر ماسورة مياه.

كانت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد كسر ماسورة مياه أمام المجزر الآلي بطريق الأوتوستراد، مما تسبب في كثافة مرورية، أمام قائدي السيارات في الاتجاه القادم من حلوان إلى السيدة عائشة والقلعة.

تم إخطار غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر، فيما يقوم رجال المرور بالقاهرة بسحب الكثافات المرورية لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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