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«الجبلاية» تغلق باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية اليوم

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«الجبلاية» تغلق باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية اليوم «الجبلاية» تغلق باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية اليوم

التحرير

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أعلن اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، إغلاق باب الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، بانقضاء اليوم الخميس، وفقًا لما تم تحديده من قبل.

وكان اتحاد الكرة، قد أقر اعتماد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز، إضافة إلى قيد لاعبين من سوريا أو فلسطين دون دخولهما في قائمة الأجانب، على أن يتم اعتبارهما من القائمة المحلية، كما مد مسؤولو الجبلاية أمس مد فترة القيد للاعبين السوريين والفلسطينيين لمدة 3 مواسم بدلًا من اثنين.

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وتنطلق مباريات الدوري الممتاز لموسم (2017-2018) بداية من الغد الجمعة، بمواجهتي الداخلية وبتروجيت، والمقاولون العرب والرجاء، على أن تنتهي المسابقة في شهر مايو من العام المقبل.

يذكر أن أندية الدوري الممتاز وعلى رأسها الأهلي والزمالك، تعاقدوا مع لاعبين من فلسطين وسوريا خلال الفترة الأخيرة، استنادًا لقرار مجلس الجبلاية.

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التحرير

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