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رسميًا.. إبراهيم عبد الخالق ينضم للإسماعيلي لمدة 3 مواسم

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رسميًا.. إبراهيم عبد الخالق ينضم للإسماعيلي لمدة 3 مواسم رسميًا.. إبراهيم عبد الخالق ينضم للإسماعيلي لمدة 3 مواسم

التحرير

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أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تعاقده مع إبراهيم عبد الخالق، لاعب وسط ، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم مقابل مليون جنيه في الموسم الأول، تتزايد بمقدار 100 ألف في كل موسم.

وكان نادي الزمالك، برئاسة ، قرر الاستغناء عن إبراهيم عبد الخالق، قبل غلق باب القيد بأقل من 48 ساعة، ووافق اللاعب صاحب الـ30 عامًا على الرحيل إلى قلعة الدراويش.

وأعرب عبد الخالق، عن سعادته بهذه الخطوة الهامة في مسيرته الكروية واللعب لناد كبير بحجم الإسماعيلي، مؤكدًا ثقته في استعادة مستواه وتقديم أداء مميز مع الدراويش والرد على كل من انتقده في الفترة الماضية.

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يشار إلى أن إبراهيم عبد الخالق، لعب في صفوف سموحة والزمالك والمقاولون العرب ووادي دجلة، وانضم للمنتخب الوطني من قبل.

وتعد صفقة إبراهيم عبد الخالق، الثامنة للإسماعيلي في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد دويدار وباسم عبد العزيز وعمر جمال والمالي موسى كمارا والحارس محمد فوزي ومدحت إبراهيم وأسامة كاجو.

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التحرير

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