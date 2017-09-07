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تركيا الأمل الوحيد لنجم تشيلسي للهروب من نار كونتي

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تركيا الأمل الوحيد لنجم تشيلسي للهروب من نار كونتي تركيا الأمل الوحيد لنجم تشيلسي للهروب من نار كونتي

التحرير

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يزيد الغموض حول مصير الإسباني دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بعد توتر علاقته مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز، وإدارة الفريق، خـلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن كوستا عاد إلى لندن، وحاول تهدئة الأمور مع الإيطالي أنطونيو كونتي، ليضمن العودة للمشاركة مع تشيلسي بعد فشل انضمامه لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي استمر في تهميش كوستا وأن كونتي لا يرغب في بقاء اللاعب، كما أنه خرج من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا، ولذلك يرغب في الانضمام لصفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سوق الانتقالات في تركيا سيغلق غدًا الجمعة، ولذلك يبذل بشكتاش قصارى جهده لإتمام الصفقة مستغلا أنها الفرصة الوحيدة أمام كوستا للرحيل عن "ستامفورد بريدج".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن نادي تشيلسي وقع غرامة على اللاعب بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن إرساله للتدرب مع فريق الشباب إلى حين استعادة لياقته البدنية، وياتي ذلك القرار ضمن سلسلة من الخطوات العقابية للاعب، بعد عدم عودته للفريق والغياب طوال فترة الصيف.

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التحرير

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