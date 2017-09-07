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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين في سوهاج

10:59 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عادت حركة القطارات، اليوم الخميس، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج عقب توقفها ساعة و55 دقيقة، بسبب عطل فني في جرار قطار بمحطة سكة حديد بلصفورة دائرة مركز سوهاج جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بتعطل القطار رقم 84 "القاهرة – أسوان" بمحطة سكة حديد بلصفورة "محطة فرعية" دائرة المركز عقب وصوله المحطة.

وتبين حدوث عطل فني بجرار القطار المشار إليه، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار سيره متجاوزًا لمدة ساعة و55 دقيقة.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 1934 مكيف "القاهرة - أسوان" لمدة 55 دقيقة، 989 مكيف "أسوان – القاهرة" لمدة 30 دقيقة، 188 إسباني "القاهرة – أسوان" لمدة 30 دقيقة، 2014 VIP "القاهرة – أسوان" لمدة ساعة و10 دقائق، 976 VIP "القاهرة – الأقصر" لمدة 45 دقيقة، 2008 VIP "القاهرة – أسوان" لمدة 10 دقائق، 88 مميز "القاهرة – أسوان" لمدة ساعة و5 دقائق.

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