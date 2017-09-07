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"اقتصادية قناة السويس" توقع عقد توسعات "جوشي" الصينية بالسخنة بقيمة 60 مليون دولار

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مصراوي Masrawy

"اقتصادية قناة السويس" توقع عقد توسعات "جوشي" الصينية بالسخنة بقيمة 60 مليون دولار

10:47 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

وقع اللواء بحري محفوظ عبدالرحمن طه، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتساو جيانج لين ممثل شركة "جوشي" الصينية، نائب رئيس مجلس الإدارة، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في تصنيع الألياف الزجاجية في العالم، اليوم الخميس، عقد توسعات الشركة الصينية ، بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية قدرها 60 مليون دولار على مساحة 90 ألف متر.

جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار "المصري - الصيني" الذي عقد مساء أمس الأربعاء، بمدينة ينشوان بمقاطعة نينشيا بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير التجارة الصيني.

وبدأ الملتقى الصيني المصري لترويج الاستثمار والتجارة بكلمة افتتاحية لتشيان كيه كينج نائب وزير التجارة الصيني، ثم ألقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري كلمة، أشاد فيها بالتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجالات عديدة أهمها التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر.

وأعلن نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، أنه عقب توقيع عقد توسعات جوشي للمصانع، وخطوط الإنتاج بالعين السخنة، ستنضم قريبًا مجموعة شركات "شاندونج روي" لصناعة المنسوجات وميناء "شنجداو" إلى المنطقة الاقتصادية.

وقال محفوظ، إن هناك حوافز تتركز في مجموعة الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية والأوربية، والتي تتيح سرعة وسهولة تبادل منتجات هذه الدول وتمنحها تخفيضات تزيد من حجم التبادلات التجارية، هذه الاتفاقيات تسهل نفاذ المنتجات إلى مليار و600 مليون نسمة.

مصنع جوشي مصر، بدأ في العمل بمنطقة العين السخنة، عام 2014 لتصبح طاقته الإنتاجية السنوية بحلول عام 2017 بإجمالي 200 ألف طن.

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