العليا للمفاوضات السورية: متمسكون بالانتقال السياسي للسلطة لإنهاء الحرب

جنيف (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية منذر ماخوس أن المعارضة السورية متمسكة بالانتقال السياسي للسلطة كحد أدنى لإنهاء الحرب في سوريا.

وجدد ماخوس ، في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس، رفض المعارضة السورية القاطع لمسألة تشكيل حكومة موسعة، مشيرا إلى أن تلك الفكرة هي التي طرحها النظام السوري من قبل.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد قال - في وقت سابق أمس - " إنه بات ضرورياً على المعارضة أن تتحلى بالواقعية والإقرار بخسارتها للحرب"، مضيفا أن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد.

ولمح المبعوث الأممي إلى أن الحرب في سوريا انتهت تقريبا لأن الكثير من الدول شاركت فيها بالأساس لهزيمة تنظيم داعش في سوريا ويجب أن يلي هذا فرض هدنة على مستوى البلاد قريبا.