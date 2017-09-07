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وزير الداخلية يخُصص سجن "قطا العسكري" للتأهيل العمومي

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يخُصص سجن "قطا العسكري" للتأهيل العمومي

10:31 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

اللواء مجدى عبدالغفار

كتب – محمد الصاوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية رقم 1473 لسنة 2017، الذي ينص على تخصيص سجن قطا العسكري ليكون سجنًا عموميًا تحت مسمى "سجن التأهيل العمومي".

ويودع بهذا السجن الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من قانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وكان قرار وزير الداخلية، رقم 7938 لسنة 2016، خصص سجن التأهيل بالقطا ليكون سجنًا عسكريًا.

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