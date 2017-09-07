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السبت المقبل.. استلام مدارس النيل الدولية بالأقصر تمهيدا لتشغيلها

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مصراوي Masrawy

السبت المقبل.. استلام مدارس النيل الدولية بالأقصر تمهيدا لتشغيلها

10:40 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

السبت المقبل.. استلام مدارس النيل الدولية بالأقصر تمهيدا لتشغيلها

مدرسة النيل الدولية

أ. ش. أ

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر طه بخيت، إنه من المقرر أن تقوم اللجنة المركزية المكونة من مسئولي وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتعمير وهيئة الابنية التعليمية بعد غد السبت، بتسليم مدرسة النيل الدولية بمركز ومدينة طيبة لبدء العمل بها مع بداية العام الدراسي 2017 /2018.

وأشار بخيت - في تصريح له اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء بعد انتهاء كافة أعمال التجهيزات والصيانة التي تمت من قبل وزارة الإسكان بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم، حيث أصدر محافظ الأقصر محمد بدر تعليماته بضرورة تشغيل هذه المدرسة في أقرب وقت نظرًا لحاجة الأقصر لمدارس دولية تخدم أبناءها.

ومدارس النيل، مدارس حكومية مصرية تأسست عام 2010 وتتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا، ويتم تدريس المناهج المصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

هذا المحتوى من

Asha

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