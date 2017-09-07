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النشرة المرورية.. كثافات مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة

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مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. كثافات مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة

10:16 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

النشرة المرورية.. كثافات مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة

كتب - فتحي سليمان:

تشهد الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، بجميع شوارع وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال بالتزامن مع توجه الموظفين والعاملين لأماكن عملهم وسط التواجد الأمني المكثف لرصد ومتابعة الحالة المرورية، ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبري الفنجري بالطريق القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر، ويُفضل توجه السيارات لشارع والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق.

كما ظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد بالطريق القادم من حلوان مُتجهًا لأعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائري، وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم في طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، ومن العروبة اتجاه المطار، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبري 15 مايو، وللقادم من المعادي وفي طريقة إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفي طريقه للعباسية.

وظهرت تكدسات مرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة وبمنزل محور النصر.

وتكدست الحركة المرورية على الطريق الدائري القادم من أعلى المرج الجديدة، وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادي والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحي.

وتباطأت حركة السيارات على الطريق الدائري للمتجه من الأقاليم اتجاه القاهرة، ومن المرج اتجاه السلام، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب اتجاه الأوتوستراد ومن الصحراوي اتجاه المريوطية وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى كافة الطرق.

وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للطريق المتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعة القاهرة، ويُفضل التوجه لمنزل أحمد عرابي.

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