سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج
سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج
10:06 ص الخميس 07 سبتمبر 2017
ليم سونج نام
سول- (أ ش أ):
قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي ليم سونج نام اليوم /الخميس/ إن الوقت لم يحن بعد لإجراء الحوار مع كوريا الشمالية، بل حان الوقت لتشديد الضغوط ضدها.
وأكد ليم في كلمة له في حوار سول للدفاع السنوي الذي افتتح اليوم في العاصمة سول أنه ينبغي أن يتم تهدئة الظروف التي تجعل النظام الكوري الشمالي يغير استراتيجيته بنفسه.
وأضاف - بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية، داعيا بيونج يانج إلى وقف استفزازاتها.
وأكد ليم أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وسط تورط الدولة الشيوعية في عمل خطير يهدد الاستقرار، موضحا ضرورة السعى لإيجاد جميع التدابير العقابية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لإقناعها بالتخلي عن الأسلحة النووية. .إلا أنه شدد على أن بلاده على استعداد لمساعدة كوريا الشمالية إذا قامت باختيار صحيح فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.
من جانبه، قال الرئيس مون جيه-إن في رسالة تهنئة عبر الفيديو إن أكبر تهديد للأمن الدولي في شمال شرق آسيا، هو الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، داعيا كل الدول إلى الاهتمام بالقضيتين النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتأييد حلهما بشكل سلمي.
وذكر رئيس الوزراء لي في كلمته إن الوقت المتبقي أمام كوريا الشمالية للتسلح النووي بشكل كامل أصبح قليلا، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تدابير خاصة للحيلولة دون تحقيق ذلك.
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