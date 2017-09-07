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سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج

10:06 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج

ليم سونج نام

سول- (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي ليم سونج نام اليوم ‏/الخميس/ إن الوقت لم يحن بعد لإجراء الحوار مع ، بل حان الوقت لتشديد الضغوط ‏ضدها‎.‎

‏وأكد ليم في كلمة له في حوار سول للدفاع السنوي الذي افتتح اليوم في ‏العاصمة سول أنه ينبغي أن يتم تهدئة الظروف التي تجعل النظام الكوري الشمالي يغير استراتيجيته ‏بنفسه‎.‎

‏وأضاف - بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية، داعيا بيونج يانج إلى وقف استفزازاتها‎.‎

‏وأكد ليم أن الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي ‏وسط تورط الدولة الشيوعية في عمل خطير يهدد الاستقرار، موضحا ضرورة السعى لإيجاد جميع ‏التدابير العقابية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لإقناعها بالتخلي عن الأسلحة النووية‎. .‎إلا أنه شدد على أن بلاده على استعداد لمساعدة كوريا الشمالية إذا قامت باختيار صحيح فيما يتعلق ‏بنزع السلاح النووي‎.‎

‏من جانبه، قال الرئيس مون جيه-إن في رسالة تهنئة عبر الفيديو إن أكبر تهديد للأمن الدولي في ‏شمال شرق آسيا، هو الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، داعيا كل الدول إلى ‏الاهتمام بالقضيتين النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتأييد حلهما بشكل سلمي‎.‎

‏وذكر رئيس الوزراء لي في كلمته إن الوقت المتبقي أمام كوريا الشمالية للتسلح النووي بشكل ‏كامل أصبح قليلا، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تدابير خاصة للحيلولة دون تحقيق ذلك‎.‎

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Asha

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