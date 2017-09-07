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ماكرون يؤكد الدعم الفرنسي لليونان

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مصراوي Masrawy

ماكرون يؤكد الدعم الفرنسي لليونان

10:05 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

ماكرون يؤكد الدعم الفرنسي لليونان

أثينا (د ب أ)
يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم دعم لليونان من خلال الاستثمارات والتعاون الوثيق بين البلدين في عدة مجالات من بينها الدفاع.

وقال ماكرون في تصريح لصحيفة كاتيمريني اليونانية اليوم الخميس: "كما وقفت فرنسا إلى جانب اليونان وقت الأزمات سندعم اليونان في انطلاقتها الجديدة".

ومن المقرر أن يقوم ماكرون بزيارة لليونان اليوم الخميس تستمر يومين.

وعن العلاقات الصعبة حاليا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قال ماكرون إن تركيا تباعدت كثيرا عن الاتحاد الأوروبي وإنه يرغب في ألا يصل الأمر للتصدع التام في العلاقات بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون خلال الزيارة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس وأن يلقي كلمة أمام أكروبوليس أثينا الذي يعتبر رمز الديمقراطية في اليونان القديمة.

وسيلتقي ماكرون غدا الجمعة والوفد المرافق له بمستثمرين يونانيين وفرنسيين يعيشون في اليونان.

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