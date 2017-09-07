وزير الدفاع السوري يصل إلى دير الزور بعد فك حصار داعش

دمشق (د ب أ)

وصل وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج إلى مدينة دير الزور شرق سورية صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر عسكري سوري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "وزير الدفاع الفريج وصل صباح اليوم إلى مدينة دير الزور برا"، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على كسر الحصار الذي استمر على المدينة لنحو ثلاث سنوات.

والفريج هو أول مسؤول سوري يصل إلى دير الزور بعد كسر الحصار عنها.

وتتواصل المعارك في محيط دير الزور، حيث تقاتل القوات القادمة من الرقة على جبهة المدينة الجنوبية الغربية، في حين تقاتل قوات أخرى على محور طريق دير الزور-تدمر.

وتسعى القوات الحكومية لفك الحصار عن مطار دير الزور، واستعادت السيطرة على الأحياء الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في المدينة.