مسؤول روسي: العاهل السعودي سيزور روسيا الشهر القادم

موسكو (د ب أ)

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيقوم بزيارة إلى روسيا في النصف الأول من الشهر المقبل.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول على هامش منتدى اقتصادي منعقد في روسيا، إن :"الزيارة منتظرة في بداية أكتوبر".

وكان السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، تحدث عن الإعداد لهذه الزيارة دون أن يكشف عن موعد محدد لها.

ومن المتوقع أن تتركز الزيارة على التعاون الاقتصادي وأزمات المنطقة.