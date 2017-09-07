الاتحاد الأوروبي يبحث "إجراءات اقتصادية أكثر صرامة" ضد كوريا الشمالية
الاتحاد الأوروبي يبحث "إجراءات اقتصادية أكثر صرامة" ضد كوريا الشمالية
09:53 ص الخميس 07 سبتمبر 2017
فيدريكا موجيريني
بروكسل (د ب أ)
قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني، إنها سوف تقترح على وزراء من الدول الأعضاء في التكتل اتخاذ إجراء جديد لمواجهة "مستوى مختلف من التهديد" من جانب كوريا الشمالية.
وصرحت موجيريني بأن "تبني إجراءات اقتصادية أكثر صرامة، ودراسة عقوبات جديدة مستقلة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الشمالية" هي من بين الإجراءات التي تتم مناقشتها اليوم الخميس.
كما قالت إنه من المهم تفادي الدخول في "دوامة من المواجهة العسكرية يمكن أن تشكل خطورة كبيرة ، ليس فقط على المنطقة وإنما على العالم بأسره".
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