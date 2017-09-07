أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يبحث "إجراءات اقتصادية أكثر صرامة" ضد كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يبحث "إجراءات اقتصادية أكثر صرامة" ضد

09:53 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

فيدريكا موجيريني

بروكسل (د ب أ)
قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني، إنها سوف تقترح على وزراء من الدول الأعضاء في التكتل اتخاذ إجراء جديد لمواجهة "مستوى مختلف من التهديد" من جانب كوريا الشمالية.

وصرحت موجيريني بأن "تبني إجراءات اقتصادية أكثر صرامة، ودراسة عقوبات جديدة مستقلة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الشمالية" هي من بين الإجراءات التي تتم مناقشتها اليوم الخميس.

كما قالت إنه من المهم تفادي الدخول في "دوامة من المواجهة العسكرية يمكن أن تشكل خطورة كبيرة ، ليس فقط على المنطقة وإنما على العالم بأسره".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج

    أخبار

  • أطباء بلا حدود: الاتحاد الأوروبي أدخل اللاجئين في "دائرة مفرغة"

    أخبار

  • بوتين: مازالت هناك إمكانية لتسوية أزمة كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

6ecc053ade.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً