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بعد 24 ساعة من انهياره.. انتشال الجثة الثالثة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بعد 24 ساعة من انهياره.. انتشال الجثة الثالثة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

10:03 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

بعد 24 ساعة من انهياره.. انتشال الجثة الثالثة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، انتشال الجثة الثالثة من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك، صباح اليوم الخميس، لشخص يدعى "محمد فؤاد سليمان آدم" 70 عامًا.

وقال "سلطان" إن إجمالي ضحايا العقار المنهار، 3 قتلى ومصاب واحد، بينهم سيدة تصادف مرورها مرورها بجوار العقار لحظة انهياره.

وأشاد المحافظ بجهود قوات الدفاع المدني، وجميع الجهات المشاركة في أعمال رفع الأنقاض وانتشال الضحايا حتى صباح اليوم، مقدمًا الشكر لرجال الحماية المدنية والقوات المسلحة والشرطة، لانهاء الأعمال في أسرع وقت.

وانتشلت قوات الدفاع المدني جثتين أحدهما لسيدة تدعى "نجوى محمود أحمد حسن" 45 عامًا، والثانية لرجل يدعى "متولي سليمان محمود سليمان" 64 عامًا، وتم نقلهما إلى مشرحة كوم الدكة.

انهار العقار رقم 71 شارع المعز مع شارع أمين الرافعي التابع لحي وسط، صباح أمس، وهو عقار قديم مكون من دور أرضي و4 أدوار، وصادر له قرار ترميم رقم 44 لسنه91 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 91.

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