وزير النقل الروسي: نتوقع استئناف الرحلات الجوية مع مصر في غضون شهر

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أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر عقب توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.

وقال سوكولوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، الروسية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية اليوم الخميس: "لا اعتقد أن عملية استئناف الرحلات الجوية مع مصر ستكون طويلة جدا فخلال شهر واحد يمكن لشركات الخطوط الجوية الروسية حل هذه المهمة".

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واشارت الوكالة الي أن حركة الطيران بين مصر وروسيا كانت قد توقفت فى آواخر عام 2015 إثر تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوجاليم آفيا" في شمال سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.