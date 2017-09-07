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بوتين: مازالت هناك إمكانية لتسوية أزمة كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية

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مصراوي Masrawy

بوتين: مازالت هناك إمكانية لتسوية أزمة بالطرق الدبلوماسية

09:43 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

بوتين: مازالت هناك إمكانية لتسوية أزمة كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس أنه مازلت هناك إمكانية لتسوية قضية كوريا الشمالية بطرق دبلوماسية، مشددا على أن هذا ما يجب أن يحدث.

أعرب بوتين - خلال كلمة في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفيستوك بالشرق الأقصى الروسي، وفقا لقناة ( اليوم) - عن ثقته بأن الوضع حول كوريا الشمالية يمكن حله عن طريق المفاوضات على غرار مفاوضات العام 2005.

وقال " لقد اتفقنا على كل شيء في 2005 ، وتم التوصل إلى اتفاقيات التزمت كوريا الشمالية بموجبها بوقف برنامجها الصاروخي النووي، وقد وعد جميع المشاركين بتسهيل هذه العملية، إلا أن أحدا ما للأسف الشديد طالب كوريا الشمالية في وقت لاحق بشيء لم تعد به، وتدهور الوضع بشكل تدريجي إلى ما هو عليه اليوم".

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Asha

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