البابا تواضروس يصل مدينة ملبورن الاسترالية ويلتقي عمدتها

ملبورن- (أ ش أ):

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مع اللورد روبرت دويل عمدة مدينة ملبورن الاسترالية التي وصلها البابا تواضروس في وقت سابق اليوم في إطار زيارته الحالية لأستراليا.

وعقد البابا لقاء مع دويل في القاعة الرئيسية بالمدينة وتبادلا الهدايا التذكارية .. ووقع البابا وعمدة ملبورن وثيقة لتوثيق الزيارة التاريخية للبابا تواضروس كما أقام عمدة المدينة حفل شاي على شرف البابا تواضروس.

وقال البابا خلال اللقاء "أنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم هنا اليوم في ملبورن في هذا اليوم المشمس وأنا سعيد بمجيئي لأستراليا آتيا من مصر صاحبة التاريخ الطويل الممتد منذ 7 آلاف سنة والحضارة الغنية".

وأضاف البابا تواضروس "الأمر المهم هو بناء جسور بين دولنا لنتبادل خبراتنا حول العيش المشترك لأن العيش المشترك من أهم أهداف الكنيسة لذلك كنيستنا القبطية ممتدة خارج مصر للعديد من الثقافات لبلدان عديدة ومنها ملبورن بإستراليا".

وتابع قائلا "يجب أن تسير كل الكنيسة المسيحية في هذه الحياة وفقا للكتاب المقدس.. فالكتاب المقدس هو دستورنا ومرجعنا ومؤشرنا.. الكتاب المقدس هو المؤشر الصالح لحياتنا نحو ملكوت السموات ..هذا هام لنا".

وأضاف "من الجميل أيضا المشاركة في افتتاح المبنى الضخم الجديد الذي يخدم المجتمع المسيحي هنا فهو مشروع ناجح ...شكرا لكم جميعا ولاستقبالكم ...الرب يبارككم".

وكان البابا تواضروس قد وصل إلى ملبورن صباح اليوم حيث كان في استقباله بمطار ملبورن وفد من كهنة الإيبارشية ولفيف من الأراخنة وصفوف الشمامسة وطلبة مدرسة سانت ماري القبطية.

ومن المقرر أن يلتقي قداسته بالشعب القبطي في ملبورن برفقة الوفد المرافق له الذي يضم كل من الأنبا دانيال أسقف المعادي والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وكذلك القس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري البابا تواضروس.