القوى العاملة: غلق المنشآت المخالفة لمعايير السلامة وغير المرخصة بالشرقية خلال العيد

القاهرة -(أ ش أ):

بدأت وزارة القوى العاملة في تلقى تقارير الحملات التفتيشية المفاجئة من مديرياتها بالمحافظات على الأماكن العامة والملاهي خلال عيد الأضحى، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وتلقى الوزير أول التقارير من خالد المصري وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية ، والذي أظهر أن التفتيش المفاجئ في أيام عيد الأضحى أكد وجود 127 قاعة أفراح بمراكز ومدن المحافظة، منها 119 قاعة غير مرخصة والباقي مرخص.

كما قال إنه تم غلق إداري لـ 33 قاعة، حيث أظهر التفتيش أنها غير مرخصة ، فضلا عن عدم التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية ، وتحرير 7 محاضر لمنشآت وغلق إداري لها، وغلق 36 منشأة إداريا، وإنذار 24 منشأة لإزالة المخالفات التي أظهرها التفتيش، كما أظهر التفتيش أنه يوجد 3 قاعات متوقفة عن العمل ، وواحدة تحت الإنشاء، وجاري التفتيش علي 15 منشأة.

وكان الوزير قد أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ، بقيام مكاتب السلامة والصحة المهنية بكل مديرية بالتفتيش المفاجئ علي الأماكن العامة والملاهي للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة منها، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والأطفال المترددين عليها في أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتابع الوزير أولا بأول، نتائج التفتيش علي هذه المنشآت من خلال الإدارة المختصة بالوزارة ، وذلك في إطار تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت للحد من الحوادث والإصابات.