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وكيل "صحة السويس" يوضح حقيقة تركيب كاميرات في غرف العمليات

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مصراوي Masrawy

وكيل "صحة السويس" يوضح حقيقة تركيب كاميرات في غرف العمليات

09:55 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

أ. ش. أ

نفى وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور محمد سعد غزال، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف العمليات الجراحية بمستشفى السويس العام، لافتًا إلى أنه فوجئ بتصريحات منسوبة له بشأن تركيب كاميرات داخل الغرف ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح غزال، في تصريح اليوم الخميس، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قرر تفعيل منظومة تركيب كاميرات بكل المستشفيات لتأمين مخازن الطبي، لمراقبة دخول وخروج الأصناف المختلفة حفاظًا عليها من السرقة والتلف.

وأضاف أن القانون يمنع تصوير أي مريض أو إفشاء أسراره، منوهًا بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون.

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Asha

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