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القوات البحرية تنقذ 9 سائحين و8 مصريين من الغرق بالبحر الأحمر

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القوات البحرية تنقذ 9 سائحين و8 مصريين من الغرق بالبحر الأحمر القوات البحرية تنقذ 9 سائحين و8 مصريين من الغرق بالبحر الأحمر

التحرير

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تمكنت القوات البحرية، صباح اليوم الخميس، من انقاذ 9 سائحين يحملون الجنسية الماليزية، بجانب 8 مصريين بعد غرق لنش سياحي.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، في تصريح له، إنه تم إبلاغ مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بورود استغاثة من ربان اليخت السياحي، وتم توجيه لنش الإنقاذ التابع لجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، بالإضافة إلى تحرك القوات البحرية إلى موقع اللنش في المنطقة ما بين الغردقة وشرم الشيخ.

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وأوضح الطيب بأنه ما زال هناك شخص مصري لا يزال مفقودا وجارى البحث عنه.

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التحرير

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