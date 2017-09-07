مقاتلات إسرائيلية "تقصف موقعا عسكريا" في سوريا

لندن - (بي بي سي):

هاجمت طائرات حربية إسرائيلية موقعا عسكريا بالقرب من بلدة مصياف بشمال غرب سوريا، وهو ما أسفر عن مقتل جنديين، بحسب تقارير.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن القيادة العامة للجيش أن الطيران الإسرائيلي أطلق "عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واستشهاد عنصرين في الموقع".

وأفادت تقارير لوسائل إعلام في إسرائيل بأن الهدف كان مصنعا كيماويا.

ويأتي هذا فيما يُجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية لمدة 10 أيام تُحاكي حربا مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وألقت سوريا باللائمة على إسرائيل في هجوم على مطار العاصمة دمشق في أبريل.