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عمرو جمال: رفضت مغادرة الملعب أمام أوغندا.. وتجربة بيدفيست مدروسة (فيديو)

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عمرو جمال: رفضت مغادرة الملعب أمام أوغندا.. وتجربة بيدفيست مدروسة (فيديو) عمرو جمال: رفضت مغادرة الملعب أمام أوغندا.. وتجربة بيدفيست مدروسة (فيديو)

التحرير

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قال عمرو جمال، مهاجم الوطني، إنه رفض مغادرة الملعب بعد إصابته في مباراة أوغندا، حتى لا يكلف الفريق تبديلًا في الشوط الأول، موضحًا أن الأرجنتيني هيكتور المدير الفني، سأله عن إمكانية استكمال للقاء بين الشوطين، وأخبره بقدرته على اللعب.

وعن رحيله عن الأهلي، أكد «الغزال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أنه فضل خوض تجربة بيدفيست الجنوب إفريقي بعد فترة من دراسة الفكرة والفريق الذي انضم له، مشيرًا إلى أن توقيت إعارته كان مناسبًا للنادي الأحمر الذي يمر بحالة استقرار فني.

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