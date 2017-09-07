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الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 34

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الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 34 الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة غربًا كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :  

الصغرى العظمى 

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 29

مطروح 23 29

السلوم 21 29

سيوة 23 33

بور سعيد 25 29

دمياط 24 29 

العريش 23 31

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 34

رأس سدر 23 33

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نويبع 26 34

طابا 23 33

كاترين 17 31

الطور 26 31

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 35

سوهاج 25 35

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 27 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 28 38

حلايب 29 35

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التحرير

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