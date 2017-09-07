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قبل بدء الدراسة.. هكذا تحمي أطفالك من التحرش في المدرسة

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مصراوي Masrawy

قبل بدء الدراسة.. هكذا تحمي أطفالك من التحرش في المدرسة

08:37 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

قبل بدء الدراسة.. هكذا تحمي أطفالك من التحرش في المدرسة

قبل بدء الدراسة.. هكذا تحمي أطفالك من التحرش في ال

كتبت - ميادة وسام:

تكرار التحرش بالأطفال، سواء من قبل المدرسة، أو الزملاء فى الفصل الدراسى، يجعل من اقتراب موعد بداية العام الدراسى أمر يؤرق الكثير من الأمهات والآباء خوفا على أبنائهم.

وأوضحت غادة السمني "استشاري العلاقات الأسرية والدعم النفسي"، أن توعية الأبناء ضد التحرش تبدأ من المنزل باتباع بعض الأساليب التربوية مثل تعليم الطفل سياسة الخصوصية، مثل عدم تغيير ملا بسه أمام الآخرين حتى الأم، كذلك عدم رؤيته للأم أو الأب عند تغيير ملابسهم.

وأكدت على ضرورة منح الحرية للطفل فى اختيار ألعابه، والتعبير عما يريد، وقول "لا" عندما يرفض القيام بشئ ما، وعدم اتباع نظام المساومة "إذا فعلت كذا فستحصل على كذا"، حتى لا يجعله فريسة سهلة للمتحرشين مقابل إعطائه بعض الحلوى.

وأضافت "غادة" أن هناك بعض التعليمات التي يجب على الأم توعية الطفل بها قبل دخوله إلى المدرسة، مثل إحكام غلق الباب عند دخوله لدورة المياه فى المدرسة، وأهمية محافظته على خصوصية جسده، وتوعيته بأن مسموح بلمس اليد وتقبيل الرأس فقط عند السلام على الغرباء.

وشددت على ضرورة بناء الأم لقنوات تواصل مع الطفل، والتعرف على أحداثه اليومية بمجرد رجوعه إلى المنزل، وعدم توجيه اللوم عند إخبارها بتعرضه للتحرش، بل مكافأته على التحدث لها وعدم كتمان الأمر.

كذلك توعيته بكيفية الدفاع عن نفسه إذا تعرض للتحرش مثل محاولة أن بقوم بالهرب، أو قول "لا" بصوت مرتفع حتى يخشاه المتحرش.

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مصراوي Masrawy

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