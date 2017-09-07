أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موسكو: الخطوط الجوية الروسية قد تبدأ رحلاتها إلى مصر في غضون شهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موسكو: الخطوط الجوية الروسية قد تبدأ رحلاتها إلى في غضون شهر

08:38 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

موسكو: الخطوط الجوية الروسية قد تبدأ رحلاتها إلى مصر في غضون شهر

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر عقب توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.

وقال سوكولوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، الروسية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية اليوم الخميس - "لا اعتقد أن عملية استئناف الرحلات الجوية مع مصر ستكون طويلة جدا فخلال شهر واحد يمكن لشركات الخطوط الجوية الروسية حل هذه المهمة".

وأشارت الوكالة إلى أن حركة الطيران بين مصر وروسيا كانت قد توقفت فى آواخر عام 2015 إثر تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوجاليم آفيا" في شمال سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤول روسي: العاهل السعودي يزور موسكو الشهر المقبل

    أخبار

  • : اتهامات الأمم المتحدة لسوريا باستخدام الغاز السام "دعائية"

    أخبار

  • وزير النقل الروسي: لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة

    أخبار

  • بوتين: روسيا لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

    أخبار

إعلان

9bbc3d8c48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017