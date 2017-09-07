أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اتهام وزير اقتصاد تركي أسبق بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اتهام وزير تركي أسبق بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران

08:28 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

اتهام وزير اقتصاد تركي أسبق بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران

وزير الاقتصاد التركي الاسبق محمد ظافر شاغليان في 5

واشنطن - (أ ف ب):

وجهت السلطات الأمريكية، الأربعاء إلى تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أتراك أحدهم وزير أسبق للاقتصاد تهمة القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات.

وتابعت الوزارة أن محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان آنذاك وزيرا للاقتصاد وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى أن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاما داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأمريكي.

ومضت تقول إن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية وجهت الاتهام إلى رضا زراب (33 عاما) ومحمد حقان اتيلا (47 عاما) ومحمد زراب (39 عاما) وكاميليا جامشيدي (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها. ونجفزاده إيراني مقيم في الإمارات وإيران وهو المتهم الوحيد الذي لا يحمل الجنسية التركية.

وكان رضا زراب ومحمد حقان اتيلا أوقفا قبل اكثر من عام ومن المفترض أن تبدأ محاكمتهما في 30 أكتوبر في مانهاتن (نيويورك) ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرقاش عن تصريحات وزير الخارجية السعودي: كذّبت الجار "المربك والمرتبك"

    أخبار

  • الإمارات تعلن افتتاح "لوفر أبوظبي" في 11 نوفمبر

    أخبار

  • وزير إماراتي: قطر يائسة.. والتصعيد الإعلامي لا يقود لحل

    أخبار

  • الجبير: إيران تزعزع استقرار المنطقة

    أخبار

إعلان

c12ee5ace2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير الاقتصاد الفرنسي: باريس اختارت أن تكون شريكًا استراتيجيًا لمصر

وزير الاقتصاد الفرنسي: باريس اختارت أن تكون شريكًا استراتيجيًا لمصر

"الفارماكولوجى" تناقش دور البحث العلمي في تحسين اقتصاديات الدواء

"الفارماكولوجى" تناقش دور البحث العلمي في تحسين اقتصاديات الدواء

السيسي: حريصون على الاستفادة من سياسات وبرامج «التعاون الاقتصادي»

السيسي: حريصون على الاستفادة من سياسات وبرامج «التعاون الاقتصادي»